Один человек погиб, 5 пострадали при столкновении двух автомобилей под Самарой

По предварительной информации, ДТП случилось около 15:00 по московскому времени на трассе Сергиевск — Чкалино — Большая Чесноковка. Авария произошла во время обгона, когда водитель автомобиля Kia Rio столкнулся с другим Kia Rio.



В результате происшествия пассажир одного из автомобилей погибла. Еще пять человек были доставлены в Сергиевскую центральную районную больницу для оказания медицинской помощи.

Ранее сегодня шесть человек пострадали в ДТП с участием двух автобусов в Ленобласти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».