Один человек погиб, 5 пострадали при столкновении двух автомобилей под Самарой

Один человек погиб, пятеро пострадали в результате ДТП с двумя легковыми автомобилями в Самарской области. Об этом сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале.

Шесть человек пострадали в ДТП с участием двух автобусов в Ленобласти

По предварительной информации, ДТП случилось около 15:00 по московскому времени на трассе Сергиевск — Чкалино — Большая Чесноковка. Авария произошла во время обгона, когда водитель автомобиля Kia Rio столкнулся с другим Kia Rio.

В результате происшествия пассажир одного из автомобилей погибла. Еще пять человек были доставлены в Сергиевскую центральную районную больницу для оказания медицинской помощи.

Ранее сегодня шесть человек пострадали в ДТП с участием двух автобусов в Ленобласти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ДТПСамарская ОбластьРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры