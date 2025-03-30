Один человек погиб, 5 пострадали при столкновении двух автомобилей под Самарой
Один человек погиб, пятеро пострадали в результате ДТП с двумя легковыми автомобилями в Самарской области. Об этом сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале.
По предварительной информации, ДТП случилось около 15:00 по московскому времени на трассе Сергиевск — Чкалино — Большая Чесноковка. Авария произошла во время обгона, когда водитель автомобиля Kia Rio столкнулся с другим Kia Rio.
В результате происшествия пассажир одного из автомобилей погибла. Еще пять человек были доставлены в Сергиевскую центральную районную больницу для оказания медицинской помощи.
Ранее сегодня шесть человек пострадали в ДТП с участием двух автобусов в Ленобласти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru