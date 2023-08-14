Полицейские поймали его с шестью граммами кокаина, с изоляторе он стал жаловаться на сильные головные боли, после чего мужчину было решено отправить на обследование.

В больнице медики попросили конвоиров снять с заключенного наручники, потому что МРТ нельзя проводить с металлическими предметами на теле. 28-летнему мужчине обмотали руки скотчем и оставили наедине с медиками, которые, в свою очередь, посоветовали конвоирам не облучаться вместе с арестованным.

В итоге он сбежал, выпрыгнув из окна второго этажа. Полицейские задержали его на следующий день и задержали. Он уже был ранее судим за хранение кокаина, получил 12 лет тюрьмы, однако позднее был помилован Владимиром Путиным.

Ранее в Москве остановили Mercedes с пятью килограммами марихуаны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



