В Москве арестован мужчина, бросивший файер в полицейских
Арестован 21-летний участник несанкционированной акции в Москве, бросивший в полицейских файер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное управление СК РФ.
Уточняется, что молодой человек взят под стражу по уголовному делу о хулиганстве.
По информации следствия, в ходе акции протеста 23 января мужчина зажег и бросил в отряд полиции пиротехническое устройство. Отмечается, что задержанный признал свою вину и раскаялся в своих действиях.
Несанкционированные акции, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального, прошли по всей России 23 и 31 января. Во ФСИН заявили, что Навальный «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше». Химкинский суд Москвы на выездном заседании в УВД города вынес решение об аресте Навального до 15 февраля.
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