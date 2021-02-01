В Москве арестован мужчина, бросивший файер в полицейских

Уточняется, что молодой человек взят под стражу по уголовному делу о хулиганстве.

По информации следствия, в ходе акции протеста 23 января мужчина зажег и бросил в отряд полиции пиротехническое устройство. Отмечается, что задержанный признал свою вину и раскаялся в своих действиях.

Несанкционированные акции, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального, прошли по всей России 23 и 31 января. Во ФСИН заявили, что Навальный «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше». Химкинский суд Москвы на выездном заседании в УВД города вынес решение об аресте Навального до 15 февраля.

