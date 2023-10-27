В Москве арестовали замглавы департамента Минобороны России Шишова
27 октября 202320:44
Басманный суд Москвы принял решение арестовать на два месяца замглавы департамента военного имущества Минобороны России Владимира Шишова, передает ТАСС.
Как отмечается, чиновник проходит обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По предварительным данным сумма причиненного им ущерба составила сумму около 27 миллионов рублей.
Ранее экс-командующего армией ПВО арестовали по делу о взятке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru