В Москве арестовали замглавы департамента Минобороны России Шишова

Басманный суд Москвы принял решение арестовать на два месяца замглавы департамента военного имущества Минобороны России Владимира Шишова, передает ТАСС.

Ведущий советник Минобороны задержан в Москве по подозрению во взятке

Как отмечается, чиновник проходит обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По предварительным данным сумма причиненного им ущерба составила сумму около 27 миллионов рублей.

Ранее экс-командующего армией ПВО арестовали по делу о взятке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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