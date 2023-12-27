В Москве арестовали за взятку главу предприятия по производству вакцин «Конвасэл»
Замоскворецкий суд Москвы арестовал главу ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательских институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» Евгения Маковского, обвиненного во взяточничестве, пишет ТАСС со ссылкой на суд.
По версии следствия, Маковский запросил у гендиректора одной из компаний больше 19 миллионов рублей за возможность продлить договор на поставку вакцины «Конвасэл». Его задержали при передачи части взятки. По решению суда фигурант останется под стражей до 20 февраля 2024 года.
Также по делу арестован безработный житель Иркутска Игорь Рудых, который выступил сообщником Маковского. Посредник имеет непогашенную судимость, поскольку в 2017 году он был осужден Дорогомиловским судом Москвы на 6,5 лет и за убийство, также сообщает агентство.
Вакцина против коронавирусной инфекции «Конвасэл» вышла в гражданский оборот в октябре 2022 года. По мнению главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероники Скворцовой, препарат эффективен в борьбе со штаммом COVID-19 «Цербер», напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru