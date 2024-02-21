Аналитик оценил шансы россиян на возврат денег с кошельков QIWI
Вкладчики онлайн-вкладов «Киви банка» могут столкнуться со сложностями в возврате денежных средств, рассказал финансовый аналитик Александр Разуваев, комментируя отзыв лицензии у кредитной организации.
«Можно подать в суд, и обычно суды всегда встают на сторону вкладчиков. Если вклад онлайн, то ситуация хуже. Вообще не стоит хранить деньги в подобных кошельках», — заявил он в беседе с NEWS.ru.
По словам эксперта, вкладчики из белого реестра банка, у которых есть на руках договоры, получат страховые выплаты до 8 марта.
Среди наиболее безопасных на данный момент инструментов Разуваем выделил рублевые депозиты в крупных банках и на Московской Бирже. По его словам, для всех трансграничных переводов в скором времени будет использоваться цифровой рубль.
Ранее Банк России отозвал лицензию у «Киви банка», поскольку финансовая организация систематически допускала «нарушения требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». После этого пополнение «Киви кошелька» стало недоступно. Также перестала работать платежная система Contact, с помощью которой можно отправить деньги за границу, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru