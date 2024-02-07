В Москве арестовали начальницу отдела налоговой инспекции

Басманный суд арестовал начальницу одного из отделов ИФНС №30 по Москве за получение взятки, сообщает РИА Новости.

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«Постановлением суда мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков ИФНС № 30 по городу Москве Лактюхиной Юлии Юрьевны», - говорится в сообщении.

Уточняется, что срок ареста установлен до 15 марта. Женщине вменяется часть 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:МошенничествоАрест

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