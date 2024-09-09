В Москве арестовали двух мужчин после стрельбы у ресторана на Патриарших прудах
Пресненский суд Москвы отправил под арест двух мужчин, задержанных после инцидента со стрельбой у ресторана на Патриарших прудах, сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.
Речь идет о Руслане Сивакове и Дмитрии Харитонове, которые пробудут под стражей до 2 ноября 2024 года. Им предъявлены обвинения в хулиганстве по ч. 2 ст. 213 УК.
Накануне прокуратура Москвы сообщала, что в ресторане на Малой Бронной произошла ссора между посетителями, в ходе которой, предположительно, использовалось травматическое оружие.
Данных о пострадавших нет. МВД уточнило, что по подозрению в участии в конфликте задержан мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. При нем обнаружили два травматических пистолета, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд приговорил жителя Вильнюса к шести месяцам за атаку на посольство России
- Суд лишил биатлонистов Слепцову и Устюгова золотых медалей Олимпиады в Сочи
- В Приморье задержали второго подозреваемого в вымогательстве у участника СВО
- СМИ: Более 160 человек умерли в США от препаратов для похудения
- СМИ: Иноагент Галкин может запустить программу на украинском ТВ
- Публикация RT помогла семье восстановить обстоятельства гибели военного
- Роспотребнадзор заявил о санитарных нарушениях в кафе «Шоколадница» в Москве
- В Москве арестовали двух мужчин после стрельбы у ресторана на Патриарших прудах
- Кейт Миддлтон заявила о завершении курса лечения от рака
- Прощание с Масляковым пройдет в «Планете КВН» 11 сентября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru