В Москве 628 новых случаев COVID-19
Число заболевших коронавирусной инфекцией в Москве за сутки увеличилось на 628, до 231,2 тысячи пациентов. Об этом в среду, 15 июля, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Там отмечают, что уже третью неделю в российской столице держится рекордно низкий уровень заболеваемости, сопоставимый с раннеапрельским.
За минувшие сутки ещё 1844 пациента вылечились от коронавируса, передаёт РИА ФАН со ссылкой на вице-мэра Москвы Анастасию Ракову. Общее число вылечившихся в городе — 167,8 тысячи человек.
На этой неделе в столице сняты ещё несколько ограничений, действовавших из-за вспышки COVID-19. Открылись детские развлекательные центры и аттракционы, сняты ограничения на очную работу образовательных учреждений, можно не носить маски на улицах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru