СМИ: Полсотни мигрантов отравились в Москве

Все они работали на стройке ЖК «Обручева, 30». По предварительным данным, причиной отравления мог стать куриный суп от ООО «Енидем», которым их всех накормили во время обеда накануне.

По меньшей мере, пять человек госпитализированы.

Ранее в Москве закрыли на 60 дней лавку «Братья Караваевы» из-за кишечной палочки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

