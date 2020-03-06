В Москве 18-летняя шахматистка найдена мертвой

Отмечается, что тело девушки обнаружил ее отец по возвращению домой. С девушкой также было найдено тело молодого мужчины, его личность устанавливается.

Ряд СМИ сообщает, что на головах обоих молодых людей находились пакеты. По предварительной информации, причиной смерти мог стать веселящий газ.

Агентство ТАСС сообщает, что на месте происшествия работают следователи.

