В Москве 12 судов получили сообщения о минировании
21 июля 202111:38
12 московских судов получили сообщения о минировании, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Валерий Лазарев.
Посетителей и сотрудников судов эвакуировали, в зданиях работают спецслужбы, пишет РЕН ТВ.
Кинологи со служебными собаками обследовали большинство судов, взрывные устройства не были обнаружены. Сейчас сотрудники возвращаются к работе.
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21 июля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru