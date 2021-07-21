В Москве 12 судов получили сообщения о минировании

12 московских судов получили сообщения о минировании, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Валерий Лазарев.

Вещи Алексиевич «заминировали» в аэропорту Берлина

Посетителей и сотрудников судов эвакуировали, в зданиях работают спецслужбы, пишет РЕН ТВ.

Кинологи со служебными собаками обследовали большинство судов, взрывные устройства не были обнаружены. Сейчас сотрудники возвращаются к работе.

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ФОТО: РИА Новости
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