В Москве 12 судов получили сообщения о минировании

МОК разрешил использовать флаг России в официальных олимпийских гостиницах Аксенов допустил закрытие турсезона на полуострове из-за коронавируса Советник президента Молдавии и бывший замминистра внутренних дел подрались в эфире телеканала Россияне побили семилетний рекорд по числу разводов