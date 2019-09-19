В Москве 11 человек пострадали в ДТП с автобусом

На Киевском шоссе в Новой Москве автобус съехал в кювет. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник, в результате пострадали 11 человек.

По данным агентства, состояние одного из пострадавших оценивается ка тяжелое.

По предварительной информации, причиной ДТП стала потеря водителем управления. Как пишет Интерфакс, автобус перевозил рабочих.



