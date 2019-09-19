В Москве 11 человек пострадали в ДТП с автобусом
19 сентября 201922:46
На Киевском шоссе в Новой Москве автобус съехал в кювет. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник, в результате пострадали 11 человек.
По данным агентства, состояние одного из пострадавших оценивается ка тяжелое.
По предварительной информации, причиной ДТП стала потеря водителем управления. Как пишет Интерфакс, автобус перевозил рабочих.
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