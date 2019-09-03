В Москве эвакуировали Павелецкий вокзал из-за ложного сообщения о бомбе

Около 200 человек были эвакуированы с Павелецкого вокзала в Москве из-за ложной информации о заложенной бомбе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в органах.

По информации агентства, в здании вокзала не было обнаружено никаких опасных предметов.

На данный момент вокзал работает в стандартном режиме. Выясняются обстоятельства произошедшего.



