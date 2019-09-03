В Москве эвакуировали Павелецкий вокзал из-за ложного сообщения о бомбе
3 сентября23:51
Около 200 человек были эвакуированы с Павелецкого вокзала в Москве из-за ложной информации о заложенной бомбе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в органах.
По информации агентства, в здании вокзала не было обнаружено никаких опасных предметов.
На данный момент вокзал работает в стандартном режиме. Выясняются обстоятельства произошедшего.
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