В московском вузе взорвался баллон с газом. Есть пострадавшие
В столичном Институте физической химии на Ленинском проспекте произошёл взрыв, сообщает «Интерфакс». По предварительной информации, взорвался баллон с углекислым газом, пишут «Дни.ру».
Отмечается, что в результате происшествия пострадали две лаборантки. Из-за взрыва в помещении выбило стёкла, пожара за ним не последовало.
Остальные подробности уточняются.
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