Происшествия

В московском вузе взорвался баллон с газом. Есть пострадавшие

16 мая16:53

В столичном Институте физической химии на Ленинском проспекте произошёл взрыв, сообщает «Интерфакс». По предварительной информации, взорвался баллон с углекислым газом, пишут «Дни.ру».

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Отмечается, что в результате происшествия пострадали две лаборантки. Из-за взрыва в помещении выбило стёкла, пожара за ним не последовало.

Остальные подробности уточняются. 

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ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
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