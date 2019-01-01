Названы способы предотвратить взрывы газа в России

Необходимо установить спецоборудование в каждый жилой дом для фиксирования утечек газа, добавил в эфире НСН эксперт ТСЖ фонд «Жилищная солидарность», ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ ООД «За права человека» Виктор Федорук.

«Мы все за то, чтобы были газанализаторы с механизмом отключения газа на каждом приборе. На колонке, на газовой плите, у кого какие есть прибор, чтобы если прибор услышал утечку газа, отключать подачу газа в квартиру. Это копеечные затраты», — заметил Федорук.

Катастрофы продолжатся, если государство не возьмёт в свои руки управление обслуживанием газового оборудования, заявил ранее в эфире НСН председатель Комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор. По его мнению, происшествия участились именно после передачи этой функции частным управляющим компаниям.

«До тех пор, пока государство полностью не возьмет на себя ответственность за техническое обслуживание, эксплуатацию и надзор за газовым оборудованием, подобные случаи будут продолжаться. На сегодняшний день, к сожалению, есть частные компании, которые получают соответствующие лицензии, но как следствие, эти случаи взрывов учащаются, их происходит большое количество по стране», — заметил Шпектор.

Менять принцип построения многоквартирных домов призвал в связи с трагедией в эфире НСН зампред комитета ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев. По его мнению, необходимо создать систему, которая бы срабатывала автоматически на перекрытие газа в случае утечки в одной из квартир.

«Может быть, сегодня начинать закладывать в проектную документацию новых многоквартирных домов автоматическую запорную арматуру, которая перекрывала бы газ во всём доме при наличии запаха в одной из квартир. Это всё можно предусмотреть. Ведь когда строятся индивидуальные жилые дома, и идёт отопление газовыми котлами, там же разрешение не дают до тех пор, пока не собрана система отключения газа при наличии в котельной избытка газа. Там автоматика всё отключает, если плохо вентилируется котельная. А в многоквартирных домах таких систем на сегодня пока, к сожалению, нет», — рассказал Качкаев.

На данный момент в Чистоозерном работают Ростовской области специалисты экстренных служб. Завершен разбор завалов. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что власти окажут помощь пострадавшим от взрыва газа. Об этом он написал в Twitter.

Ранее глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская в эфире НСН рассказала о преимуществах новых газовых счетчиков.

