Названы способы предотвратить взрывы газа в России
В Ростовской области с начала года произошел второй взрыв бытового газа в доме. Эксперты рассказали НСН о возможных причинах.
В России череда взрывов бытового газа, которые происходят незадолго или после праздников: трагедия в Магнитогорске, в городе Шахты Ростовской области. В майские выходные – снова Ростовская область, поселок Чистоозерный. К моменту подготовки материала известно о двоих погибших и двоих пострадавших, доставленных в центральную городскую больницу.
После зимних взрывов газа в российских домах общественники и депутаты называли главную причину происходящего – отсутствие контроля или его качества за состоянием газового оборудования. При этом проблемы часто создают сами жильцы.
Лишь 35% собственников квартир открывают двери газовикам для проверки оборудования. Об этом рассказала НСН координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, член Центрального штаба ОНФ Светлана Калинина. При этом в ряде домов газосети не менялись почти 70 лет, а проверки оборудования не контролировались.
«В основном так происходит в зимнее время. Почему? Потому что сегодня в акты готовности к зиме, когда их проверяет инспекция, никто не удосужился включить в обязательный перечень предоставление договоров на обслуживание вентиляционных шахт, каналов и газовых сетей. Поэтому мы будем настаивать на проведении массовых проверок на наличие договоров», — заявила Калинина.
Необходимо установить спецоборудование в каждый жилой дом для фиксирования утечек газа, добавил в эфире НСН эксперт ТСЖ фонд «Жилищная солидарность», ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ ООД «За права человека» Виктор Федорук.
«Мы все за то, чтобы были газанализаторы с механизмом отключения газа на каждом приборе. На колонке, на газовой плите, у кого какие есть прибор, чтобы если прибор услышал утечку газа, отключать подачу газа в квартиру. Это копеечные затраты», — заметил Федорук.
Катастрофы продолжатся, если государство не возьмёт в свои руки управление обслуживанием газового оборудования, заявил ранее в эфире НСН председатель Комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор. По его мнению, происшествия участились именно после передачи этой функции частным управляющим компаниям.
«До тех пор, пока государство полностью не возьмет на себя ответственность за техническое обслуживание, эксплуатацию и надзор за газовым оборудованием, подобные случаи будут продолжаться. На сегодняшний день, к сожалению, есть частные компании, которые получают соответствующие лицензии, но как следствие, эти случаи взрывов учащаются, их происходит большое количество по стране», — заметил Шпектор.
Менять принцип построения многоквартирных домов призвал в связи с трагедией в эфире НСН зампред комитета ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев. По его мнению, необходимо создать систему, которая бы срабатывала автоматически на перекрытие газа в случае утечки в одной из квартир.
«Может быть, сегодня начинать закладывать в проектную документацию новых многоквартирных домов автоматическую запорную арматуру, которая перекрывала бы газ во всём доме при наличии запаха в одной из квартир. Это всё можно предусмотреть. Ведь когда строятся индивидуальные жилые дома, и идёт отопление газовыми котлами, там же разрешение не дают до тех пор, пока не собрана система отключения газа при наличии в котельной избытка газа. Там автоматика всё отключает, если плохо вентилируется котельная. А в многоквартирных домах таких систем на сегодня пока, к сожалению, нет», — рассказал Качкаев.
На данный момент в Чистоозерном работают Ростовской области специалисты экстренных служб. Завершен разбор завалов. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что власти окажут помощь пострадавшим от взрыва газа. Об этом он написал в Twitter.
Ранее глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская в эфире НСН рассказала о преимуществах новых газовых счетчиков.
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