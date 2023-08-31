В московском ТЦ произошла массовая драка с участием бойцов ММА
31 августа 202321:59
В столичном торговом центре «Ривьера» произошла массовая драка с участием бойцов смешанных единоборств (ММА), пишет РИА Новости.
Инцидент произошел во время пресс-конференции промоушена «Наше дело». Драка началась в холле торгового центра. Охрана не смогла вовремя остановить потасовку.
Отмечается, что участники драки проигнорировали призывы организаторов мероприятия остановиться.
В подмосковной Электростали 28 августа произошла массовая драка рабочих склада Wildberries. В потасовке участвовали около 40 человек, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru