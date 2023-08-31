В московском ТЦ произошла массовая драка с участием бойцов ММА

В столичном торговом центре «Ривьера» произошла массовая драка с участием бойцов смешанных единоборств (ММА), пишет РИА Новости.

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Инцидент произошел во время пресс-конференции промоушена «Наше дело». Драка началась в холле торгового центра. Охрана не смогла вовремя остановить потасовку.

Отмечается, что участники драки проигнорировали призывы организаторов мероприятия остановиться.

В подмосковной Электростали 28 августа произошла массовая драка рабочих склада Wildberries. В потасовке участвовали около 40 человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ДракаТорговые ЦентрыМосква

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