Россиянин устроил стрельбу из-за выселения из аварийного дома
Житель пригорода Ноябрьска (ЯНАО) открыл стрельбу после того, как судебным приставы пришли выселять его из аварийного жилья, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, передает РИА Новости.
Уточняется, что мужчина произвел один выстрел в воздух. На месте происшествия работают полицейские, выясняют обстоятельства произошедшего.
Днем ранее массовая драка рабочих склада Wildberries произошла в Электростали, в ней участвовало порядка 40 человек, некоторые из них были с ножами. Об этом сообщил Telegram-канал Baza. Утрвеждается, что все началось со словесного конфликта. В результате массовой драки в электростальскую больницу были госпитализированы двое рабочих склада Wildberries: гражданин России получил ножевое ранение в грудь, а гражданин Киргизии — ножевое ранение ягодицы и руки, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru