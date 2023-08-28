Россиянин устроил стрельбу из-за выселения из аварийного дома

Житель пригорода Ноябрьска (ЯНАО) открыл стрельбу после того, как судебным приставы пришли выселять его из аварийного жилья, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, передает РИА Новости.

Уточняется, что мужчина произвел один выстрел в воздух. На месте происшествия работают полицейские, выясняют обстоятельства произошедшего.