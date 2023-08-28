Россиянин устроил стрельбу из-за выселения из аварийного дома

Житель пригорода Ноябрьска (ЯНАО) открыл стрельбу после того, как судебным приставы пришли выселять его из аварийного жилья, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, передает РИА Новости.

Уточняется, что мужчина произвел один выстрел в воздух. На месте происшествия работают полицейские, выясняют обстоятельства произошедшего.

При стрельбе в США погибли три человека

Днем ранее массовая драка рабочих склада Wildberries произошла в Электростали, в ней участвовало порядка 40 человек, некоторые из них были с ножами. Об этом сообщил Telegram-канал Baza. Утрвеждается, что все началось со словесного конфликта. В результате массовой драки в электростальскую больницу были госпитализированы двое рабочих склада Wildberries: гражданин России получил ножевое ранение в грудь, а гражданин Киргизии — ножевое ранение ягодицы и руки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
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