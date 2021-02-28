В московском ТЦ начались проверки аттракционов из-за пострадавших детей

Ревизия связана с обрывом подвесной конструкции одного из аттракционов, в результате чего трое детей получили ушибы и ссадины. Никому из них медицинская помощь не потребовалась.

Ранее сообщалось, что пострадал один ребенок, состояние других уточнялось.

Проверка инициирована СК в соответствии со статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В качестве меры наказания за предоставление детям до 6 лет не соответствующих требованиям услуг, может быть наложен штраф от 100 до 500 тысяч рублей. Нарушитель также может быть отправлен на принудительные работы или лишен свободы на срок до 6 лет.

