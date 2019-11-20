В Московском регионе задержали трех вербовщиков ИГ
Федеральная служба безопасности сообщила о задержании в Московском регионе трех членов террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), которые занимались вербовкой в террористические организации жителей Москвы и области. Об этом сообщает РИА Новости.
Преступники были задержаны по местам жительства, при них были обнаружены поддельные паспорта и фальшивые деньги. Возбуждено уголовное дело.
Отмечается, что спецоперация по их задержанию проводилась совместно с другими ведомствами, в частности, Росгвардией, полицией и Федеральной службой по финансовому мониторингу. По данным ФСБ, задержанные вербовали жителей центрального региона с 2014 года.
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