В московском реабилитационном центре нашли тело школьницы

По неподтвержденной информации, подросток покончила с собой - об этом свидетельствует характер травм. Она была обнаружена накануне в районе 19 часов.

Ранее утром в Симферопольском районе из-за отравления погибли четыре человека, среди них двое детей. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

