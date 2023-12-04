В московском реабилитационном центре нашли тело школьницы

В московском реабилитационном центре на улице 6-я Лазенки было найдено тело 15-летней школьницы, пишет MK.ru.

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По неподтвержденной информации, подросток покончила с собой - об этом свидетельствует характер травм. Она была обнаружена накануне в районе 19 часов.

Ранее утром в Симферопольском районе из-за отравления погибли четыре человека, среди них двое детей. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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