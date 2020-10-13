В московском метрополитене поезд застрял в тоннеле

Причиной поломки стала техническая неисправность. Как передает агентство, на Замоскворецкой линии метро из-за происшествия увеличились интервалы движения поездов от станции Белорусской до Новокузнецкой.

В настоящий момент состав буксируют в депо с помощью резервного поезда. Московский дептранс начал поиск причин поломки поезда.

Агентство также передает, что задержка движения поездов составила 20 минут, однако в настоящий момент всех пассажиров уже высадили на ближайшей станции. Никто не пострадал, график движения поездов восстановлен.