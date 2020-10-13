В московском метрополитене поезд застрял в тоннеле
Поезд московского метро сломался и остановился в тоннеле между двумя станциями в центре города - Театральной и Тверской. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МЧС по Москве.
Причиной поломки стала техническая неисправность. Как передает агентство, на Замоскворецкой линии метро из-за происшествия увеличились интервалы движения поездов от станции Белорусской до Новокузнецкой.
В настоящий момент состав буксируют в депо с помощью резервного поезда. Московский дептранс начал поиск причин поломки поезда.
Агентство также передает, что задержка движения поездов составила 20 минут, однако в настоящий момент всех пассажиров уже высадили на ближайшей станции. Никто не пострадал, график движения поездов восстановлен.
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