В московском метрополитене поезд застрял в тоннеле

Поезд московского метро сломался и остановился в тоннеле между двумя станциями в центре города - Театральной и Тверской. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МЧС по Москве.

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Причиной поломки стала техническая неисправность. Как передает агентство, на Замоскворецкой линии метро из-за происшествия увеличились интервалы движения поездов от станции Белорусской до Новокузнецкой.

В настоящий момент состав буксируют в депо с помощью резервного поезда. Московский дептранс начал поиск причин поломки поезда.

Агентство также передает, что задержка движения поездов составила 20 минут, однако в настоящий момент всех пассажиров уже высадили на ближайшей станции. Никто не пострадал, график движения поездов восстановлен.

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Фото: mos.ru/Максим Денисов
ТЕГИ:Московское МетроМетрополитен
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