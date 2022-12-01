В московском метро женщина ударила ножом попутчицу из-за громкого разговора по телефону
Пассажирка московского метро ударила ножом сидевшую рядом женщину, которая громко разговаривала по телефону, подозреваемую задержали. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
По данным правоохранителей, инцидент произошел в вагоне следовавшего от «Говорово» до «Минской» поезда.
«В ходе выяснения отношений злоумышленница, высказывая угрозы жизни и здоровью женщины, ножом нанесла ей удар в область лица. После этого она вышла из вагона и скрылась с места происшествия», — цитирует сообщение РИА Новости.
Пострадавшая проехала еще одну станцию и затем обратилась за помощью к полицейским. Правоохранители вызвали бригаду медиков; сейчас жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.
Вскоре на станции метро «Октябрьское Поле» была задержана подозреваемая в нападении, 50-летняя москвичка. У женщины изъяли туристический нож. Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Подозреваемой избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.
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