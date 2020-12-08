В московском метро загорелся вагон на станции «Тропарево»
В одном из вагонов поезда на станции "Тропарево" Сокольнической линии метро в Москве произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Как передает агентство, машинист электропоезда сумел оперативно потушить возгорание собственными силами. К приезду пожарных огонь уже был прекращен, также удалось избежать задымления станции. В настоящий момент "Тропарево" работает в штатном режиме.
Источник агентства передал, что пострадавший состав уже отогнали в тупик. О площади возгорания и о причинах его возникновения не сообщается.
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