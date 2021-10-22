В московском кафе три человека отравились алкоголем
Уголовное дело по факту отравления суррогатным алкоголем трёх мужчин, один из которых скончался, возбудили в Москве, сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК.
В сообщении говорится, что инцидент произошёл 11 октября в кафе на улице Академика Семенова. Мужчины употребляли алкогольную продукцию, которую принесли с собой. После этого их госпитализировали в городскую больницу с диагнозом «отравление метанолом», одному из потерпевших врачи помочь не смогли, он скончался.
В СК добавили, что поддельный алкоголь мужчины приобрели у неустановленных лиц в Московской области. В ведомстве отметили, что не связывает данное происшествие с отравлениями контрафактным алкоголем в других регионах РФ.
Ранее представитель гособвинения заявила, что от отравления метиловым спиртом в Свердловской области погибли уже 24 человека, двое фигурантов уголовного дела были отправлены в СИЗО.
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