В московском кафе три человека отравились алкоголем

Уголовное дело по факту отравления суррогатным алкоголем трёх мужчин, один из которых скончался, возбудили в Москве, сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК.

В сообщении говорится, что инцидент произошёл 11 октября в кафе на улице Академика Семенова. Мужчины употребляли алкогольную продукцию, которую принесли с собой. После этого их госпитализировали в городскую больницу с диагнозом «отравление метанолом», одному из потерпевших врачи помочь не смогли, он скончался.

В СК добавили, что поддельный алкоголь мужчины приобрели у неустановленных лиц в Московской области. В ведомстве отметили, что не связывает данное происшествие с отравлениями контрафактным алкоголем в других регионах РФ.

Ранее представитель гособвинения заявила, что от отравления метиловым спиртом в Свердловской области погибли уже 24 человека, двое фигурантов уголовного дела были отправлены в СИЗО.

