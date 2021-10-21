Фигурантов дела об отравлении метанолом в Свердловской области отправили в СИЗО
Чкаловский районный суд Екатериньурга арестовал двух фигурантов уголовного дела об отравлении метиловым спиртом в Свердловской области, сообщает ТАСС.
По решению суда задержанные ранее Надир Мамедов и Армен Аветисян проведут в СИЗО два месяца - до 15 декабря.
По данным следствия, в результате отравления метиловым спиртом в Свердловской области погибли 18 человек, однако находившаяся в зале суда представитель гособвинения уточнила, что погибли уже 24 человека.
Уголовное дело было возбуждено по статье «сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».
Ранее в Оренбургской области от последствий употребления суррогатного алкоголя скончались уже 18 человек, не менее 36 пострадавших находятся в больницах.
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