Фигурантов дела об отравлении метанолом в Свердловской области отправили в СИЗО

Чкаловский районный суд Екатериньурга арестовал двух фигурантов уголовного дела об отравлении метиловым спиртом в Свердловской области, сообщает ТАСС.

По решению суда задержанные ранее Надир Мамедов и Армен Аветисян проведут в СИЗО два месяца - до 15 декабря.

По данным следствия, в результате отравления метиловым спиртом в Свердловской области погибли 18 человек, однако находившаяся в зале суда представитель гособвинения уточнила, что погибли уже 24 человека.

Уголовное дело было возбуждено по статье «сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

Ранее в Оренбургской области от последствий употребления суррогатного алкоголя скончались уже 18 человек, не менее 36 пострадавших находятся в больницах.