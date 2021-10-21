Число погибших от контрафактного алкоголя в Свердловской области выросло до 24

Представитель гособвинения заявила, что от отравления метиловым спиртом в Свердловской области погибли уже 24 человека, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось о 18 погибших.

В рамках уголовного дела были задержаны два человека.

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Фото: oren.sledcom.ru
ТЕГИ:СмертьОтравлениеКонтрафактАлкогольСвердловская Область
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