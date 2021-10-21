Число погибших от контрафактного алкоголя в Свердловской области выросло до 24
21 октября 202116:11
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21 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru