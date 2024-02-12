СМИ: в московском кафе мигранты устроили драку со стрельбой

Инцидент произошел на улице Борисовские пруды. Прибывший наряд полиции установил, что между посетителями кафе возник конфликт, переросший в стрельбу.

Сотрудники правоохранительных органов задержали участников потасовки. В ходе досмотра у одного из них изъяли похожий на пистолет предмет. Возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса РФ «Хулиганство».

На прошлой неделе на складе Wildberries в подмосковной Электростали произошла драка между работниками организации и охранниками, передает «Радиоточка НСН».

