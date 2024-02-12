СМИ: в московском кафе мигранты устроили драку со стрельбой
МВД возбудило уголовное дело после драки мигрантов со стрельбой в кафе на юге Москвы, сообщило издание «Лента.ру».
Инцидент произошел на улице Борисовские пруды. Прибывший наряд полиции установил, что между посетителями кафе возник конфликт, переросший в стрельбу.
Сотрудники правоохранительных органов задержали участников потасовки. В ходе досмотра у одного из них изъяли похожий на пистолет предмет. Возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса РФ «Хулиганство».
На прошлой неделе на складе Wildberries в подмосковной Электростали произошла драка между работниками организации и охранниками, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пентагон заявил о возвращении Остина к работе во вторник
- Politico: жители ФРГ перестали воспринимать РФ как главную угрозу
- СМИ: в московском кафе мигранты устроили драку со стрельбой
- Александр Овечкин установил новый абсолютный рекорд в НХЛ
- Глава МИД Польши предложил создать оборонный союз в рамках ЕС
- Журналист Карлсон обвинил Байдена в некомпетентности
- Житель Владикавказа выпил уксус под видом минеральной воды
- Польские фермеры заблокировали пять КПП на границе с Украиной
- В Сети появился сериал, в котором перед смертью снялся танцор Пухляш
- ARD: более 400 дел против россиян по поводу допинга закрыты без обвинений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru