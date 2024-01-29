В Кемерово арестовали иностранного студента, сбившего людей на остановке
Иностранный студент, который в Кемерово сбил находившихся на остановке пешеходов, получил пять суток административного ареста.
Как рассказали в пресс-службе регионального главка МВД РФ, 20-летний студент местного вуза, управлявший атомобилем Nissan Almera, врезался в остановку. Были травмированы две женщины и двухлетний ребёнок.
На водителя выписали несколько протоколов, позже ему назначили штраф в размере 1600 рублей и пять суток ареста. В полиции отметили, что в 2023 году мигрант пять раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, два штрафа он до сих пор не оплатил.
«В связи с систематическим характером и общественной опасностью совершенных правонарушений... инициировано рассмотрение вопроса о вынесении ему решения о сокращении срока пребывания на территории РФ и неразрешении въезда в Россию", - заключили в полиции.говорится в релизе.
Ранее в МВД заявили, что причиной ДТП с выехавшим на тротуар автобусом в Петербурге, по предварительным данным, стало неважное здоровье водителя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru