В Кемерово арестовали иностранного студента, сбившего людей на остановке

Как рассказали в пресс-службе регионального главка МВД РФ, 20-летний студент местного вуза, управлявший атомобилем Nissan Almera, врезался в остановку. Были травмированы две женщины и двухлетний ребёнок.

На водителя выписали несколько протоколов, позже ему назначили штраф в размере 1600 рублей и пять суток ареста. В полиции отметили, что в 2023 году мигрант пять раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, два штрафа он до сих пор не оплатил.

«В связи с систематическим характером и общественной опасностью совершенных правонарушений... инициировано рассмотрение вопроса о вынесении ему решения о сокращении срока пребывания на территории РФ и неразрешении въезда в Россию", - заключили в полиции.говорится в релизе.

Ранее в МВД заявили, что причиной ДТП с выехавшим на тротуар автобусом в Петербурге, по предварительным данным, стало неважное здоровье водителя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

