В московском храме ранены ножом двое прихожан
В храме Святителя Николая в Москве во время службы мужчина, вооруженный ножом, напал на прихожан. Инцидент произошел в воскресенье, 16 февраля. Нарушитель задержан, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
«Сотрудники полиции по горячим следам задержали 26-летнего жителя Липецкой области», — рассказала Волк.
Отмечается, что преступник нанес раны двум гражданам.
Пострадавшие госпитализированы, уточнила пресс-представитель МВД.
В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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