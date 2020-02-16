В московском храме ранены ножом двое прихожан

16 февраля 202011:12

В храме Святителя Николая в Москве во время службы мужчина, вооруженный ножом, напал на прихожан. Инцидент произошел в воскресенье, 16 февраля. Нарушитель задержан, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«Сотрудники полиции по горячим следам задержали 26-летнего жителя Липецкой области», — рассказала Волк.

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Отмечается, что преступник нанес раны двум гражданам.

Пострадавшие госпитализированы, уточнила пресс-представитель МВД.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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ФОТО: flickr.com // Деловое сообщество
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