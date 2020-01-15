Задержан мужчина, взявший девушку в заложники у «Москва-Сити»

Столичные полицейские освободили девушку, которую взял в заложники неизвестный мужчина, а самого злоумышленника задержали. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на городской главк МВД.

Отмечается, что обошлось без пострадавших.

Инцидент произошел в одном из зданий на Пресненской набережной в районе комплекса «Москва-Сити». Полицейским сообщили, что у мужчины предмет, похожий на нож.

