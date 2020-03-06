В московском фитнес-центре несколько человек отравились хлоркой
В фитнес-центре на севере Москвы несколько человек обратились в больницы в связи с отравлением хлоркой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Отмечается, что спортивный клуб, посетители которого обратились за медпомощью, находится на улице Касаткина. По данным МЧС, в клубе была разлита жидкость для обеззараживания воды, что и стало причиной отравления.
Как уточняет агентство, госпитализация никому не потребовалась.
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