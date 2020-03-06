В московском фитнес-центре несколько человек отравились хлоркой

В фитнес-центре на севере Москвы несколько человек обратились в больницы в связи с отравлением хлоркой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что спортивный клуб, посетители которого обратились за медпомощью, находится на улице Касаткина. По данным МЧС, в клубе была разлита жидкость для обеззараживания воды, что и стало причиной отравления.

Как уточняет агентство, госпитализация никому не потребовалась.

Ранее сообщалось, что на вечеринке у интернет-блогера в Москве три человека погибли, прыгнув в бассейн с искусственным льдом

