В московском баре произошла стрельба

В баре «16 тонн» в Москве на Пресненском валу произошла стрельба. Один человек пострадал.

В Москву на лечение привезут пострадавших при стрельбе в ижевской школе

Как сообщает телеграмм-канал Mash со ссылкой на очевидцев, прозвучало три выстрела. Сообщается, что нападавший открыл огонь по охранникам, один из них был ранен. Уточняется, что преступник начал стрелять со стороны главного входа, возле лестницы, ведущей на второй этаж.

Стрелок скрылся с места преступления на черном Mercedes, задняя дверь автомобиля прострелена. Мужчину ищет полиция.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:СтрельбаМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры