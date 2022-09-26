В московском баре произошла стрельба
В баре «16 тонн» в Москве на Пресненском валу произошла стрельба. Один человек пострадал.
Как сообщает телеграмм-канал Mash со ссылкой на очевидцев, прозвучало три выстрела. Сообщается, что нападавший открыл огонь по охранникам, один из них был ранен. Уточняется, что преступник начал стрелять со стороны главного входа, возле лестницы, ведущей на второй этаж.
Стрелок скрылся с места преступления на черном Mercedes, задняя дверь автомобиля прострелена. Мужчину ищет полиция.
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