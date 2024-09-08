В Московской области задержали домогавшегося ребенка мигранта
8 сентября 202415:58
Сотрудники правоохранительных органов задержали мигранта, который домогался школьницы в подмосковной Балашихе, сообщил телеканал РЕН ТВ.
По данным СМИ, инцидент произошел в продуктовом магазине. Иностранец трогал девочку и пытался ее поцеловать.
Вскоре после происшествия мужчину задержали. Он частично признал вину.
Ранее во фракции «Новые люди» в Госдуме предложили внести изменения в экзамен по русскому языку для трудовых мигрантов, добавив устную часть, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Московской области задержали домогавшегося ребенка мигранта
- Мультфильм «Лунтик. Возвращение домой» собрал в прокате более 200 млн рублей
- Дроны ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области
- На заводе «Автоваз» загорелась формовочная линия
- Мэр Оренбурга: ущерб коммунальной инфраструктуре от паводка превысил 800 млн
- Власти Сочи опровергли информацию о нахождении морской мины на пляже
- Су-34 поразил скопление личного состава ВСУ в Курской области
- В Госдуму внесли законопроект о разводах
- Глава Volkswagen сообщил о «небывалом кризисе» европейского автопрома
- СМИ: Путин на следующей неделе примет участие в военных учениях
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru