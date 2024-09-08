В Московской области задержали домогавшегося ребенка мигранта

Сотрудники правоохранительных органов задержали мигранта, который домогался школьницы в подмосковной Балашихе, сообщил телеканал РЕН ТВ.

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По данным СМИ, инцидент произошел в продуктовом магазине. Иностранец трогал девочку и пытался ее поцеловать.

Вскоре после происшествия мужчину задержали. Он частично признал вину.

Ранее во фракции «Новые люди» в Госдуме предложили внести изменения в экзамен по русскому языку для трудовых мигрантов, добавив устную часть, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ДомогательстваМигрантыПодмосковье

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