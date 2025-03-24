Во Владивостоке на стоянке сгорели десятки автомобилей

На автомобильной стоянке во Владивостоке произошел крупный пожар — там загорелись демятки автомобилей, сообщает Telegram-канал Mash.

Огонь вспыхнул накануне поздно вечером. На опубликованных кадрах видно, что все машины охвачены пламенем. Раздалось несколько взрывов. На место прибыли сотрудники МЧС, пожар был ликвидирован.

По данным прокуратуры края, причиной пожара стал поджог. В результате сгорели 22 машины. Погибших и пострадавших нет.

