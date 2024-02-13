В московской квартире пожар из-за аппарата для сладкой ваты привел к гибели ребенка

На улице Верхние Поля на юго-востоке Москвы сгорела квартира из-за неисправного аппарата для сладкой ваты, сообщает Life.ru.

При пожаре в доме на Кубани погибли трое детей

В доме находились дети. В результате пожара погибла трехлетняя девочка, ее сестра 2021 года рождения госпитализирована. Уточняется, что квартира расположена на первом этаже. Всего в квартире выгорело пять квадратных метров.

Причиной смерти ребенка стало отравление угарным газом. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее в Курганской области при пожаре погибла семья из пяти человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ДетиМоскваПожар

Горячие новости

Все новости

партнеры