В московской квартире пожар из-за аппарата для сладкой ваты привел к гибели ребенка

В доме находились дети. В результате пожара погибла трехлетняя девочка, ее сестра 2021 года рождения госпитализирована. Уточняется, что квартира расположена на первом этаже. Всего в квартире выгорело пять квадратных метров.

Причиной смерти ребенка стало отравление угарным газом. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее в Курганской области при пожаре погибла семья из пяти человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

