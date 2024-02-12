При пожаре в доме на Кубани погибли трое детей

Уголовное дело возбуждено в Краснодарском крае по факту гибели троих детей в результате пожара в жилом доме. Трагедия произошла в посёлке Южном Крымского района сегодня утром, сообщил Следственный комитет.

Огонь охватил частный дом многодетной семьи с шестью несовершеннолетними. Мать успела эвакуировать на улицу троих детей. Ещё трое детей в возрасте от полутора до шести лет погибли.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по предварительной версии, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнём. Все обстоятельства ЧП будет устанавливать следствие.

