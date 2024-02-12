При пожаре в доме на Кубани погибли трое детей
Уголовное дело возбуждено в Краснодарском крае по факту гибели троих детей в результате пожара в жилом доме. Трагедия произошла в посёлке Южном Крымского района сегодня утром, сообщил Следственный комитет.
Огонь охватил частный дом многодетной семьи с шестью несовершеннолетними. Мать успела эвакуировать на улицу троих детей. Ещё трое детей в возрасте от полутора до шести лет погибли.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по предварительной версии, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнём. Все обстоятельства ЧП будет устанавливать следствие.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Касаткина поднялась на 13 место рейтинга WTA
- Опрос: Почти 50% американцев винят Байдена в провале законопроекта о помощи Киеву
- Кабмин направит 20 млрд рублей на льготные кредиты для АПК
- Власти РФ исключили риск завоза вируса Аляскапокс из США
- ВЦИОМ: Большинство россиян считают суррогатное материнство допустимым
- Lenovo выпустит ноутбук с прозрачным экраном
- Умер игрок сборной России по Dota 2 Сергей Тимченко
- «Рапсодию в голубых тонах» Гершвина версии 1924 года исполнят в Москве
- Следствие попросило продлить арест блогеру Шабутдинову на два месяца
- При пожаре в доме на Кубани погибли трое детей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru