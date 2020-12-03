В московской больнице эвакуируют людей из-за пожара
В центре Москвы, по улице Дурова, 26, в больнице на третьем этаже произошел пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
В настоящее время ведется эвакуация находящихся там людей. Площадь возгорания - 30 кв. м.
Корпус, в котором бушует огонь, находится на реконструкции. Количество эвакуированных людей уточняется.
Как передает Telegram-канал MASH, пожар случился в Московском международном онкоцентре.
Возгорание уже ликвидировано. Спасатели вывели на улицу 20 человек.
По данным РИА Новости, в пожаре погибли два человека.
Напомним, 1 декабря один из корпусов Московского педагогического государственного университета (МПГУ) был эвакуирован из-за задымленная.
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