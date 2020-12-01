Более 100 человек эвакуированы из педуниверситета в Москве из-за задымления
Один из корпусов Московского педагогического государственного университета (МПГУ) эвакуирован из-за задымленная, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве.
По данным ведомства, сообщение о задымлении на проспекте Вернадского, 88, было получено в 12:45. Идёт поиск источника дыма, который, как предполагают пожарные, находится в подвале.
Силами пожарно-спасательных подразделений проводится эвакуация, в целях безопасности людей выводят на улицу. Были эвакуированы 150 человек, информации о пострадавших нет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru