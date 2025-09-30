В Мордовии задержали мужчину за поджоги железнодорожной инфраструктуры

ФСБ задержала в Мордовии россиянина, который совершал поджоги железнодорожной инфраструктуры в регионе за вознаграждение от военной разведки Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.

По данным ФСБ, фигурант 2007 года рождения через мессенджер Telegram установил сотрудничество с представителем Киева и согласился за деньги осуществлять поджоги релейных шкафов вблизи железнодорожных путей. Злоумышленник привлекал к противоправной деятельности несовершеннолетних. Для подтверждения своих действий он отправлял куратору фото, видео и координаты мест поджогов.

Против задержанного возбудили уголовное дело о государственной измене и теракте. Фигуранта арестовали, ему может грозить пожизненное лишение свободы.

Ранее ФСБ задержала жительницу Севастополя, которая работала шеф-поваром в заведении общепита и планировала отравить бойцов специальной военной операции, пишет 360.ru.

