В Мордовии усилят группировку для борьбы с лесными пожарами

Природный пожар тушат в заповеднике имени Смидовича уже пятые сутки. Задействовано более 500 сотрудников Росгвардии, а также 37 единиц специальной техники, в том числе четыре вертолета Ми-8.

Ранее глава Темниковского района Сергей Кизим сообщил, что огонь охватил 3 тыс. га заповедника. Как заявил врио главы Мордовии Артем Здунов, наиболее активно лес горит на площади 15 га.

