В Мордовии усилят группировку для борьбы с лесными пожарами

Дополнительная техника и личный состав привлечены для усиления группировки сотрудников Росгвардии, работающей на территории Темниковского района Мордовии, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Пожар в мордовском заповеднике тушат почти 900 человек и два пожарных поезда

Природный пожар тушат в заповеднике имени Смидовича уже пятые сутки. Задействовано более 500 сотрудников Росгвардии, а также 37 единиц специальной техники, в том числе четыре вертолета Ми-8.

Ранее глава Темниковского района Сергей Кизим сообщил, что огонь охватил 3 тыс. га заповедника. Как заявил врио главы Мордовии Артем Здунов, наиболее активно лес горит на площади 15 га.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Лесные ПожарыМордовия
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