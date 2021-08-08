Пожар в мордовском заповеднике тушат почти 900 человек и два пожарных поезда

В заповеднике в Мордовии крупный пожар тушат почти до 900 человек, в противопожарных работах задействованы два противопожарных поезда, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике 8 августа, в воскресенье.

«Угроза перехода огня на населенные пункты отсутствует. На месте пожара работают два пожарных поезда. На месте работает наземная группировка в составе 891 человека и 218 единиц техники», - говорится в сообщении.