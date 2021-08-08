Пожар в мордовском заповеднике тушат почти 900 человек и два пожарных поезда

В заповеднике в Мордовии крупный пожар тушат почти до 900 человек, в противопожарных работах задействованы два противопожарных поезда, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике 8 августа, в воскресенье.

«Угроза перехода огня на населенные пункты отсутствует. На месте пожара работают два пожарных поезда. На месте работает наземная группировка в составе 891 человека и 218 единиц техники», - говорится в сообщении.

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Координирует пожаротушение оперативный штаб на базе ГУ МЧС России по Мордовии, сообщает ТАСС.

«Всего с начала тушения было произведено более 110 сбросов, при этом на очаги активного горения сброшено свыше 1100 тонн огнетушащих средств. Общая авиационная группировка, задействованная в ликвидации пожара на территории заповедника, составляет: шесть вертолетов Ми-8, два самолета Бе-200, шесть самолетов Ил-76», - пояснили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Ранее глава Темниковского района Сергей Кизим сообщил, что огонь охватил 3 тыс. га заповедника. Как заявил врио главы Мордовии Артем Здунов, наиболее активно лес горит на площади 15 га.

Напомним, Мордовский государственный природный заповедник организован 5 марта 1936 года. Его территория превышает 32,1 тыс. га. Среди обитателей встречаются редкие животные и растения, занесенные в Красную книгу России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаповедникМордовияЛесные Пожары
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