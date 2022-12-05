В Молдавии на границе с Украиной нашли неразорвавшуюся ракету

На севере Молдавии на границе с Украиной обнаружена неразорвавшаяся ракета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД республики.

В ведомстве отметили, что ракета была найдена патрулем пограничной полиции в саду недалеко от города Бричень. Предварительно, это может быть ракета ПВО.