В Молдавии на границе с Украиной нашли неразорвавшуюся ракету
На севере Молдавии на границе с Украиной обнаружена неразорвавшаяся ракета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД республики.
В ведомстве отметили, что ракета была найдена патрулем пограничной полиции в саду недалеко от города Бричень. Предварительно, это может быть ракета ПВО.
15 ноября в польском городе Пшеводув, недалеко от польско-украинской границы упала ракета. В результате погибли два местных жителя. Польский президент Анджей Дуда заявил, что ракета принадлежала украинским системам ПВО, которые ВСУ использовали систему для отражения массированного ракетного удара со стороны России. В Варшаве случившееся расценили как несчастный случай.
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