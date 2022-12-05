В Молдавии на границе с Украиной нашли неразорвавшуюся ракету

На севере Молдавии на границе с Украиной обнаружена неразорвавшаяся ракета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД республики.

В ведомстве отметили, что ракета была найдена патрулем пограничной полиции в саду недалеко от города Бричень. Предварительно, это может быть ракета ПВО.

В МИД России рассказали об ответе на реакцию Польши из-за падения ракеты

15 ноября в польском городе Пшеводув, недалеко от польско-украинской границы упала ракета. В результате погибли два местных жителя. Польский президент Анджей Дуда заявил, что ракета принадлежала украинским системам ПВО, которые ВСУ использовали систему для отражения массированного ракетного удара со стороны России. В Варшаве случившееся расценили как несчастный случай.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РакетаМолдавия
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