В многоэтажке в Казани взорвался газ

Взрыв газовоздушной смеси произошел в пятиэтажном жилом доме в Казани, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по Татарстану.

При взрыве в кальянной Домодедово пострадали три человека

Хлопок прогремел в доме на улице Максимова в Авиастроительном районе города.

«Произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением тюля на площади 0,5 квадратных метра на кухне двухкомнатной квартиры на пятом этаже пятиэтажного многоквартирного дома», — указали в МЧС.

Огонь ликвидировали до прибытия пожарных. В результате ЧП были повреждены межкомнатная дверь, обшивка стены, стеклопакет пластикового окна.

По предварительным данным, причиной хлопка стало нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования.

Ранее взрыв газовоздушной смеси произошел в многоэтажке в городе Дагестанские Огни, напоминает RT. В результате ЧП пострадали пять человек.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:МЧСВзрыв ГазаТатарстанКазань

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