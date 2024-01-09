В многоэтажке в Казани взорвался газ
Взрыв газовоздушной смеси произошел в пятиэтажном жилом доме в Казани, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по Татарстану.
Хлопок прогремел в доме на улице Максимова в Авиастроительном районе города.
«Произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением тюля на площади 0,5 квадратных метра на кухне двухкомнатной квартиры на пятом этаже пятиэтажного многоквартирного дома», — указали в МЧС.
Огонь ликвидировали до прибытия пожарных. В результате ЧП были повреждены межкомнатная дверь, обшивка стены, стеклопакет пластикового окна.
По предварительным данным, причиной хлопка стало нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования.
Ранее взрыв газовоздушной смеси произошел в многоэтажке в городе Дагестанские Огни, напоминает RT. В результате ЧП пострадали пять человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru