В многоэтажке в Казани взорвался газ

Несколько человек задержаны после аварии на котельной в подмосковном Климовске Сотни автомобилистов застряли в 10-километровой пробке на трассе М-4 «Дон» в сторону Ростова Движение на трассе М-11 «Нева» в Новгородской области восстановлено Число погибших при землетрясении в Японии выросло до 180 Лидером новогоднего проката в кинотеатрах страны стала комедия «Холоп-2»