При взрыве в кальянной Домодедово пострадали три человека
7 января 202411:08
Три человека пострадали в результате взыва в кальянной в Домодедово, Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные экстренных служб.
По предварительным данным, причиной происшествия стал взрыв гранаты.
«В подмосковном Домодедове на улице Гагарина в помещении кальянной произошел взрыв. Предположительно, взорвалась граната», – цитирует агентство слова собеседника.
Уточняется, что пострадавших трое.
Ранее на Ленинградском шоссе на севере Москвы столкнулись две иномарки, сообщила Госавтоинспекция столицы передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru