При взрыве в кальянной Домодедово пострадали три человека

Три человека пострадали в результате взыва в кальянной в Домодедово, Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные экстренных служб.

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По предварительным данным, причиной происшествия стал взрыв гранаты.

«В подмосковном Домодедове на улице Гагарина в помещении кальянной произошел взрыв. Предположительно, взорвалась граната», – цитирует агентство слова собеседника.

Уточняется, что пострадавших трое.

Ранее на Ленинградском шоссе на севере Москвы столкнулись две иномарки, сообщила Госавтоинспекция столицы передает «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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