В Минске задержали топ-менеджеров PandaDoc за хищение бюджетных денег

В Минске четверых топ-менеджеров офиса компании PandaDoc подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Их задержали, информирует «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

В компании сообщают, что уголовное дело по ч. 4 ст. 210 УК Белоруссии возбуждено задним числом. Представителей PandaDoc взяли под стражу. Они задержаны на 2 месяца.

Известно, что топ-менеджеров обвиняют в использовании служебного положения и присвоении около Br107 тыс. (примерно 40,6 тыс. долларов – прим. НСН) бюджетных средств. Их действия привели к причинению ущербу государству.

В компании считают, что предъявленное обвинение «совершенно не соответствует действительности и не имеет под собой никаких оснований». Эти выводы объясняют тем, что свою деятельность PandaDoc вела в соответствии с законодательством, но фирма помогала уволенным в ходе массовых протестов силовикам.

«...Основатели компании оказывали помощь уволенным силовикам... Она никоим образом не была связана с компанией», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы.

Уточняется, что в числе арестованных директор Дмитрий Рабцевич, директор по продукту Виктор Кувшинов, главный бухгалтер Юлия Шардыко и HR Владислав Михолап.

Напомним, мссовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, из-за несогласия с результатами выборов. Александр Лукашенко победил в президентской гонке с результатом 80% голосов, его конкурент от оппозиции Светлана Тихановская - 10% избирателей.

