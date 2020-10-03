В Минприроды оценили ситуацию с загрязнением воды на Камчатке

«Росприроднадзор проводит рейды и производит отбор проб как в океане, так и в прилегающих водных объектах. О лабораторных результатах будет сообщено незамедлительно», — заявили в Минприроды.

В ведомстве также напомнили, что следственные органы проводят проверку произошедшего факта в регионе, и сообщили о ведении постоянного мониторинга ситуации.

Ранее стало известно о массовом выбросе морских обитателей на берег Камчатки. Погибли тысячи животных. Об изменениях воды местные сёрферы сообщали в соцсетях на протяжении двух недель. СК РФ начал проверку инцидента. По предварительной оценке, инцидент произошел из-за повышения концентрации нефтяных углеводородов и фенолов от неустановленного источника в прибрежных водах бухт Малая, Средняя и Большая Лагерные.

