В Минприроды оценили ситуацию с загрязнением воды на Камчатке
В Минприроды дали комментарий по поводу загрязнения воды в районе Халактырского пляжа на Камчатке, сообщает Газета.ru.
«Росприроднадзор проводит рейды и производит отбор проб как в океане, так и в прилегающих водных объектах. О лабораторных результатах будет сообщено незамедлительно», — заявили в Минприроды.
В ведомстве также напомнили, что следственные органы проводят проверку произошедшего факта в регионе, и сообщили о ведении постоянного мониторинга ситуации.
Ранее стало известно о массовом выбросе морских обитателей на берег Камчатки. Погибли тысячи животных. Об изменениях воды местные сёрферы сообщали в соцсетях на протяжении двух недель. СК РФ начал проверку инцидента. По предварительной оценке, инцидент произошел из-за повышения концентрации нефтяных углеводородов и фенолов от неустановленного источника в прибрежных водах бухт Малая, Средняя и Большая Лагерные.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+9 859 / сут.
Умерли
21 251+174 / сут.
Выздоровели
976 тыс.+5 563 / сут.
- В Минприроды оценили ситуацию с загрязнением воды на Камчатке
- Водитель большегруза намеревался покончить с собой после ДПТ
- Пашинян заявил о руководстве армией Азербайджана 150 турецкими военными
- Порошенко попал в больницу с коронавирусной пневмонией
- Стал известен потенциальный источник загрязнения океана на Камчатке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru