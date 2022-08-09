В Минобороны РФ заявили о детонации боеприпасов на аэродроме в Крыму

В сообщении говорится, что пострадавших в результате инцидента нет, авиационная техника не повреждена.

«Принимаются меры по тушению возникшего пожара и выяснению причин взрыва. По докладу с места, никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было», - добавили в министерстве.

Ранее в районе посёлка Новофёдоровка в Крыму прогремели несколько взрывов, на место происшествия выехал глава республики Сергей Аксёнов, сообщает RT.