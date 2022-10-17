СМИ: на жилой дом в Ейске предварительно упал самолёт
17 октября 202218:39
В Ейске на жилой дом предположительно упал самолёт, сообщает Telegram-канал Baza.
По данным издания, упавший самолёт был военным, на одной из опубликованных фотографий виден парашют, вероятно лётчик успел катапультироваться.
По словам очевидцев, часть дома охвачена огнём, слышны звуки взрывов.
Официальных комментариев пока нет.
Ранее два пилота разбились на истребителе МиГ-21 в Индии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru