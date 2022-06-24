Ил-76 упал под Рязанью

Пять человек пострадали при крушении транспортного самолета под Рязанью, сообщает «РЕН ТВ».

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В результате авиакатастрофы Ил-76 выжили семь человек, их госпитализировали. Введутся поиски еще двоих.

По предварительным данным, воздушное судно потерпело крушение в районе Михайловского шоссе. Из разных концов города виден столб дыма.

Ранее военный самолет потерпел крушение в Ростовской области. Упал штурмовик Су-25.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кондратюк
ТЕГИ:Крушение СамолетаИл-76
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