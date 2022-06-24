Ил-76 упал под Рязанью

В результате авиакатастрофы Ил-76 выжили семь человек, их госпитализировали. Введутся поиски еще двоих.

По предварительным данным, воздушное судно потерпело крушение в районе Михайловского шоссе. Из разных концов города виден столб дыма.

Ранее военный самолет потерпел крушение в Ростовской области. Упал штурмовик Су-25.

